Yahyalı İHH'dan Yetim Çocuklara Karne Şenliği

(RHA)- Yahyalı İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ilçede yaşayan yaklaşık 35 yetim çocuk için düzenlenen karne şenliğinde çocuklar oyunlar ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Yahyalı İHH, ilçede yaşayan yaklaşık 35 yetim çocuğun karne sevincine ortak olmak amacıyla "Karne Şenliği" düzenledi.

Derebağ Mahallesi'nde bulunan Dede Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yetim çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Gün boyunca düzenlenen çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar hem karne sevincini yaşadı hem de doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Yahyalı İHH Başkanı Ümit Uzun, organizasyonda görev alan gönüllü öğretmenlere ve programa katılan yetim ailelerine teşekkür etti.

Uzun, "Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluk. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen gönüllü öğretmenlerimize ve katılım sağlayan ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

