Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet sevinci

(RHA)- Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 35 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Okulun öğrenci yurdu binası önünde gerçekleştirilen programa öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Okul Müdür Başyardımcısı Sami Cengiz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Program kapsamında eğitim hayatları boyunca çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencilere öğretmenleri tarafından plaket verildi. Mezun olan 35 öğrenci ise diplomalarını alarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Törende konuşan Okul Müdürü Adem Baş, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, öğrencileri bilgiyle birlikte ahlaki değerler ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Baş, öğrencilere bundan sonraki eğitim ve yaşamlarında başarı dileyerek, İmam Hatipli olmanın sorumluluğunu ve temsil görevini her zaman taşımaları gerektiğini ifade etti.

Edebiyat Öğretmeni Destegül Sarı'nın sunuculuğunu yaptığı programda mezuniyet pastası kesildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu kutlamasıyla sona erdi.