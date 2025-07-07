Yahyalı İsmet Mahallesi'nde Oğlakçı Şenliği Coşkusu

Yaylada düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelirken, Ak parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Ak parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve Ak parti Yahyalı İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Samimi sohbetlerin, yöresel ikramların ve muhabbetlerin yaşandığı şenlikte Başkan Öztürk, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Yayla kültürünün yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk, “Bu topraklar sadece doğasıyla değil, insanıyla da güzel. Şenlikler bir araya gelmenin kucaklaşmanın, uzak yerdeki dostlarımızın gelip de buluştuğu güzellikler diye düşünüyorum. Belediye olarak bu tür etkinliklere maddi, manevi güzelliklerde bulunuyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kıyamete kadar durmanın bir tek formülü var o da birlik, dirlik ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamaktır. Oğlakçı şenliğinin öne çıkan güzelliği de Yahyalı’mızın spesiyali olan ‘’Üzümlü’’ ikramıdır. Bu anlamda bu geleneği de yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun, bu güzel buluşmalar hiç eksik olmasın” dedi.

İsmet Mahallesi sakinleri de ilgisi ve desteği için Başkan Öztürk’e teşekkür ederek, şenliğin her yıl daha da güzelleştiğini ifade ettiler.