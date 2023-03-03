Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları ile 16 ilçede kurulan kadın kooperatiflerinden olan Yahyalı Kadın Kooperatifi 3 ayda 500 bin TL ciro yaptı.

Yahyalı ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya’nın destekleriyle kurulan Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de 13 üyesi ile her geçen gün büyümeye devam ediyor. Klasik El Sanatları’nın yanında restoran ve gıda paketi hizmeti veren Yahyalı Kadın Kooperatifi yaklaşık 3 aylık süreçte 500 bin TL ciro elde etti. Yakın bir zamanda yemek sunum hizmetini de büyütmeyi hedefleyen kooperatif birçok kurumunda ihalesine girmeye hazırlanıyor.

Kadın istihdamını desteklenmesi kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olması ve Yahyalı’da kadınların ferah bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla kadın kooperatifinin kurulduğunu söyleyen Kaymakam Mehmet Kaya, "İlçemizin girişimci ruhlu kadınlarını tebrik ediyorum ve tüm kurumlarımızdan kadın kooperatifimizin desteklenmesini bekliyorum. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem dolayısıyla 75 bin TL’lik bakliyat ve depremde de ailelerin çocuklarına el örgüsü oyuncak bebek gönderen kooperatif kadınları, birlik ve beraberliği de perçinliyor" şeklinde konuştu.

Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinden Ayşe Sena Yıldız ise, "Biz burada el işi yapıyoruz, aynı zamanda kafe kısmımızda var. El işi olarak bebek yapıyoruz. Şu anda boyunluk siparişimiz var. Magnet tablolar yapıyoruz. Kokulu taş, saksı, mum döküyoruz. Anahtar askılığı yapıyoruz. Tel kırma çantalar yapıyoruz. İğne oyalarımız falan var. Bu şekilde el işi yapıyoruz. Kafemiz var yemekler yapıyoruz. Her gün öğlen yemeği çıkarıyoruz. 12 ile 13.30 arasında, 13.30’dan sonra gelenler içinde aynı şekilde yemeğimiz yine bulunuyor. Özel günlerde davet alıyoruz. Şu anda kadınlar günü, altın günü alıyoruz. Nişan, düğün ve doğum günü gibi özel günleri de alıyoruz. Yemeği biz yapıyoruz bu organizasyonlar da, isterseniz dışardan getiriyorsunuz biz mekanımızı açıyoruz. Allah’a şükür müşterilerimiz var. Şu an ilgiyle karşılıyorlar. Destek olmaya çalışıyorlar. Kadınların bir şeyler yapabileceğine inanmaya uğraşıyorlar. Biz aynı zamanda mantı, içli köfte gibi siparişlerde alıyoruz. Erişte kesiyoruz, yaprak sarıyoruz. Kırmızı mercimek, fasulye, nohut, bakla, barbunya, bezelye, bulgur, irmik gibi bakliyat çeşitlerini de satıyoruz” dedi.