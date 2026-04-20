  Yahyalı Kaymakamı Gültekin'den rafting turları öncesi inceleme

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Zamantı Irmağı'nda planlanan rafting turları öncesi bölgede incelemelerde bulundu.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammed Üçdal ile birlikte ilçenin önemli turizm değerlerinden biri olan Zamantı Irmağı’nda incelemelerde bulundu. Planlanan rafting turları öncesi bölgede yapılan değerlendirmelerde, altyapı ve güvenlik konuları ele alındı.
Kaymakam Gültekin, rafting sporunun bölgede geliştirilmesi adına Kaymakamlık olarak gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, Zamantı Irmağı’nın turizme kazandırılmasının ilçeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

