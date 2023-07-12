Yahyalı kirazının hasadı başladı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Hong Kong ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen kirazın hasadı başladı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Mustafabeyli Mahallesi’nde Bahadır Güçlü’nün bahçesinde başlayan kiraz hasadına katıldı. Yaklaşık 100 ton kirazı Hong Kong ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini ifade eden üretici Bahadır Güçlü, ilçede kiraz üretiminin yıldan yıla artış gösterdiğini söyledi.

“İlçemizde bin tonu geçen kiraz üretimi var”

İhraç edilecek ürün yetiştirmenin önemine vurgu yapan Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk, “45 dönümlük bir kiraz bahçesindeyiz. Burada yetiştirilen kirazlar tamamen ihracata yönelik. Bu bahçedeki ürünlerin organik olması bizler için önemli. Biz üretimi yapılan her türlü meyve ve sebzenin kaliteli bir şekilde olmasını istiyoruz. Üreticimiz yaklaşık 100 ton kiraz ihracatı yaptığını belirtti. İlçemizde bin tonu geçen kiraz üretimimiz var. Bunun önümüzdeki yıllarda giderek artacağını düşünüyorum. Kiraz üretecek çitçilerimizin bu bahçeyi mutlaka incelemelerini istiyorum. Artık ilçe olarak ihracat yapılacak kalitede ürünler yetiştirmemiz gerekiyor. Üreticilerimize ve çalışanlara kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“Kiraz bahçelerinde son yıllarda artış gözlemliyoruz”

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise, “İlçemizin en modern bahçelerinden birinde kiraz hasadına katıldık. Bahçede çalışan emekçilerimize kolaylıklar diliyorum. Tarımsal üretim anlamında zengin bir ilçeyiz. Tabii ilk sırayı 100 bin ton üretim ile elma alıyor. Ardından ikinci olarak kiraz geliyor. Kiraz bahçelerinde son yıllarda artış gözlemliyoruz. Bu kiraz bahçesinin diğer üreticilerimiz tarafından örnek alınması istiyorum” ifadelerini kullandı.