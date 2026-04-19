Yahyalı Kocaçay Deresi'nde debi yükseldi
(RHA) – Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Kocaçay Deresi’nin debisinde artış gözlendi.
İlçe genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, dere yatağındaki su seviyesini yükseltirken, suyun akış hızında da belirgin artış yaşandı. Kocaçay Deresi’nde yükselen debiyle birlikte suyun daha coşkulu aktığı görüldü. Bölgede ekiplerin saha gözlemlerini sürdürdüğü, dere çevresindeki gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Vatandaşların ise dere kenarlarında dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı öğrenildi.