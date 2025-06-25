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Yahyalı Meslek Yüksekokulu 2024 Mezunlarını Coşkulu Bir Törenle Uğurladı

Kayseri Üniversitesi'ne bağlı Yahyalı Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunlarını düzenlenen coşkulu bir törenle uğurladı. Mezuniyet töreni, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Yahyalı Meslek Yüksekokulu 2024 Mezunlarını Coşkulu Bir Törenle Uğurladı

Törene Yahyalı Belediye Başkan Vekili Harun Sarı,  Salih Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Üniversiteye Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Talha Yapıcı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fahri Alpay, Hastane Müdürü Adem Culfa, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Yahyalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Salep yaptı. Ardından kürsüye çıkan Kayseri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zeki Tekin, mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

Törende, okul birincisi Alihan Sezer başarı anısına yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra dereceye giren öğrenciler başta olmak üzere tüm mezunlara diplomaları ve geleneksel şed kuşakları, törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber Merkezi

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