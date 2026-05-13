Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor

Bu proje kapsamında, Taşhan, Kuzoluk, Sazak, Denizovası ve Süleymanfakılı mahallelerine hizmet verecek olan 18,2 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyu altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Proje, sondaj, terfi, depo ve ana şebeke hattı imalatını kapsıyor ve planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Kullanılacak yeni nesil borularla, bu mahalleler kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim imkanı bulacak.

Altyapı Yatırımları

Altyapı yatırımları, şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kayseri genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yapılan bu çalışmalar, yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda olası kuraklık risklerine karşı da dayanıklı bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Bu proje ile birlikte, Kayseri'deki yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.