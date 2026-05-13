Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 91 milyon TL maliyetle yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor

Bu proje kapsamında, Taşhan, Kuzoluk, Sazak, Denizovası ve Süleymanfakılı mahallelerine hizmet verecek olan 18,2 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyu altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Proje, sondaj, terfi, depo ve ana şebeke hattı imalatını kapsıyor ve planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Kullanılacak yeni nesil borularla, bu mahalleler kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişim imkanı bulacak.

Altyapı Yatırımları

Altyapı yatırımları, şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kayseri genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yapılan bu çalışmalar, yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda olası kuraklık risklerine karşı da dayanıklı bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Bu proje ile birlikte, Kayseri'deki yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayırseverler Şehri Kayseri'de Yeni Bir Kur'an Kursu Daha Yükseliyor
Hayırseverler Şehri Kayseri'de Yeni Bir Kur’an Kursu Daha Yükseliyor
'Gönlümüzü Ortaya Koyduk'
“Gönlümüzü Ortaya Koyduk”
Milletvekili Özdemir Meclis'te Kayseri'yi Anlattı
Milletvekili Özdemir Meclis'te Kayseri'yi Anlattı
Melikgazi'den 30 Tırlık Yardım Malzemesi Gazze için Yola Çıktı
Melikgazi'den 30 Tırlık Yardım Malzemesi Gazze için Yola Çıktı
Spor A.Ş.'den özel çocuklara anlamlı etkinlik
Spor A.Ş.'den özel çocuklara anlamlı etkinlik
Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor
Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!