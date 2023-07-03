Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

8. Soğulcak Yaylası Trap atışları çok sayıda avcının katılımıyla hafta sonu gerçekleştirildi.

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  • 03.07.2023 11:29
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:18
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Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

8. Soğulcak Yaylası Trap atışları çok sayıda avcının katılımıyla hafta sonu gerçekleştirildi.

Avcıların dört gözle beklediği trap atışları, Yahyalı ilçesine bağlı Soğulcak Yaylası’ndaki yarışlarla başladı. Soğulcak Yaylası’nda düzenlenen trap atışlarına avcılar büyük ilgi gösterdi. Kıyasıya çekişme yaşanan trap atışlarını Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de takip etti. Öztürk, yarışlara katılan ve yaylayı şenlendiren yarışmacılara başarılar diledi.

Geleneksel olarak düzenlenen 8. Soğulcak Yaylası Trap atışlarında dereceye giren avcılara ödülleri verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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