Yahyalı Türkiye'nin en düşük sıcaklığa sahip 2'nci yeri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde en düşük ve en yüksek sıcaklığa sahip bölgelerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre; 28 Mayıs 2026 saat 06:00 ile 28 Mayıs 2026 saat 18:00 tarihleri arasında yapılan ölçümlerde Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Derebağ Köyü’nde 9,5 derece gündüz sıcaklığı ölçüldü. Yahyalı bu verilere göre, Türkiye’nin en düşük sıcaklığa sahip 2’nci yeri oldu.

Yahyalı’yı, 10,7 derece ile Erciyes Kayak Merkezi, 11 derece ile Develi takip etti.

28 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’nin gündüz sıcaklığı en düşük yeri ise 9 derece ile Niğde’nin Ulukışla ilçesi oldu.