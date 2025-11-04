Yahyalı'ya 51 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı

Bu proje kapsamında, Yahyalı ilçesi Balçıçakırı ve Burhaniye Mahalleleri arasında yer alan 18 kilometrelik yol güzergâhında kapsamlı yol yapım, genişletme, köprü ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden en uzak kırsal alanlara kadar ulaşım konforunu artırmayı ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bu önemli güzergâh hem ulaşım güvenliğini hem de konforunu artıracak, ayrıca tarım, ticaret ve turizme de önemli katkılar sağlayacak.

Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyen bu altyapı hamlesinin, hemşehrilerin güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçeleri bütünleştiren ulaşım projelerine aralıksız devam ederek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor.