Yahyalı'ya 6 Yılda 1 Milyar 79 Milyon TL Yatırım Yapıldı

Bu yatırımlar, ilçenin geleceğini şekillendirme ve yaşam kalitesini artırma amacı taşıyor.

İlçenin Kalkınmasına Yönelik Önemli Adımlar

Yahyalı'nın potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için yapılan yatırımlar, ilçenin kalkınmasında önemli bir kilometre taşı oluşturdu. Altyapı sorunlarının çözülmesi için KASKİ, içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapılarını yenileyerek çevre dostu projelerle yaşam kalitesini artırdı. Bu süreçte KASKİ’nin yatırımları 478 milyon TL’ye ulaştı.

Elektrik ve Ulaşım Yatırımları

Kayseri Elektrik Dağıtım A.Ş. (KCETAŞ), ilçenin elektrik altyapısına 339 milyon 871 bin TL yatırım yaparak enerji verimliliğini artırmayı hedefledi. Ayrıca, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 12 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplandı ve bu projeye yaklaşık 72 milyon TL harcandı.

Tarımsal Destek ve Sosyal Hizmetler

Yahyalı'nın tarımsal potansiyelini artırmak için 10 ton nohut tohumu ve çeşitli tarımsal destekler sağlandı. Bu yatırımlar, çiftçilerin daha verimli çalışmasını ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, sosyal hizmetler alanında 2000’in üzerinde ihtiyaç sahibi aileye yardım yapıldı ve eğitim destekleri sağlandı.

İklim Değişikliği ve Çevre Yatırımları

İklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla çevre yönetimini güçlendiren projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, Yahyalı Belediyesi'ne çeşitli çevre araçları hibe edilerek atık toplama süreci daha verimli hale getirildi.

Turizm ve Kültürel Yatırımlar

Erciyes'te gerçekleştirilen bisiklet yolları projeleri ile Yahyalı'nın turizm değeri artırıldı. Ayrıca, KAYMEK aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen kurslar açıldı ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Yeni Sosyal Yapılar

Yahyalı ilçesinde sosyal hayatı güçlendirecek yeni projeler de hayata geçirildi. Çiğilli Mahallesi’nde açılan Tekstil Fabrikası, bölgedeki sosyal yaşama katkı sağlamayı hedefliyor.

Yahyalı'ya yapılan bu yatırımlar, hem altyapı hem de sosyal yaşam açısından önemli gelişmelere yol açtı. Toplamda 1 milyar 79 milyon 338 bin TL’ye ulaşan yatırımlar, ilçenin daha güçlü, yaşanabilir ve kalkınan bir yer haline gelmesine katkıda bulundu.