Yahyalı'ya Mayıs Karı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ne gece saatlerinde yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.

Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi sınırlarında yer alan Teke Boyu Katranlı Taş mevkiindeki yaylalarda, mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Bölgede etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yaylalarda hayvanlarını otlatan vatandaşlar, aniden bastıran kar nedeniyle kısa süreli zorluk yaşadı. Telefonla ulaşılan yaylacılar, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirterek, hava sıcaklıklarının artması halinde kar örtüsünün kısa sürede erimesini beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, yaylalara ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, bölgede hava koşullarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi

