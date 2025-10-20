Yahyalı'ya Yapılan 12 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla sunarak Kayseri'nin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, projeleri yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinlemeyi öncelik haline getiriyor.

Su Sıkıntısının Çözümü

Büyükkılıç, Çavdaruşağı Mahallesi'nde yaptığı ziyarette, su sıkıntısını gidermek amacıyla yapılan yatırımın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sırasında, mahalle sakinleri ile sıcak bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Çocuklarla Etkileşim

Ziyaret sırasında, Çavdaruşağı İlkokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilere Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Su Tasarrufu Vurgusu

Büyükkılıç, su tüketimi konusunda özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. KASKİ'nin yaptığı yatırımlar sayesinde mahallelerin su problemlerinin çözülmesi için özverili çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Taşhan Mahallesi Ziyareti

Çavdaruşağı Mahallesi ziyaretinin ardından, Taşhan Mahallesi'ni de ziyaret eden Büyükkılıç, burada da yapılan içme suyu hattı ve su deposu yatırımları hakkında mahalle sakinlerinden teşekkür aldı.

Bu ziyaretler, yerel yönetimin kırsal alanlardaki hizmetlerini artırma ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.