  • Haberler
  • Gündem
  • Yahyalı'ya Yapılan 12 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Yahyalı'ya Yapılan 12 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Çavdaruşağı Mahallesi, KASKİ tarafından gerçekleştirilen 12 milyon TL'lik içme suyu yatırımı ile önemli bir hizmete kavuştu. Bu yatırım, mahalleye 6 kilometre mesafeden su sağlanmasını mümkün kıldı.

Yahyalı'ya Yapılan 12 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla sunarak Kayseri'nin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, projeleri yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinlemeyi öncelik haline getiriyor.

Su Sıkıntısının Çözümü

Büyükkılıç, Çavdaruşağı Mahallesi'nde yaptığı ziyarette, su sıkıntısını gidermek amacıyla yapılan yatırımın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sırasında, mahalle sakinleri ile sıcak bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Çocuklarla Etkileşim

Ziyaret sırasında, Çavdaruşağı İlkokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilere Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Su Tasarrufu Vurgusu

Büyükkılıç, su tüketimi konusunda özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. KASKİ'nin yaptığı yatırımlar sayesinde mahallelerin su problemlerinin çözülmesi için özverili çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Taşhan Mahallesi Ziyareti

Çavdaruşağı Mahallesi ziyaretinin ardından, Taşhan Mahallesi'ni de ziyaret eden Büyükkılıç, burada da yapılan içme suyu hattı ve su deposu yatırımları hakkında mahalle sakinlerinden teşekkür aldı.

Bu ziyaretler, yerel yönetimin kırsal alanlardaki hizmetlerini artırma ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü
Başkan Palancıoğlu: 'Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi'de bulunabilecek'
Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”
Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik'
Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti'
Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!