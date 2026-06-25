Yahyalı'ya yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılacak
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı planlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesi için önemli bir adım atıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen törende proje protokolünü imzaladı.
İmzalanan protokol kapsamında ilçeye kazandırılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapım süreci resmen başlamış oldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yahyalı’da spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin modern spor tesislerine kavuşması hedefleniyor. Yahyalı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek’e teşekkür edildi.Açıklamada, ilçeye kazandırılacak tesisin Yahyalı’ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.