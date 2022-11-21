Yahyalı'ya yeni halı saha

Yahyalı’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle Taşhan Mahallesi Ortaokulu bahçesine yaptırılan halı saha, törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, protokol üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı yaptırılan halı sahadan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’te konuşmasında desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “ Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Bizimde Taşhan Mahallemizde izimiz var, gelmeye de yüzümüz var. Taşhan Mahallemizde Selektör binası, kanalizasyon, sathi kaplama, yol genişletme, kilitli parke ve halı saha gibi önemli çalışmaların altına imza attık. Bilindiği üzere kullanan sayısı çok olsun diye biz halı sahalarımızı okullarımızın yanı başına yapmaya gayret ediyoruz. Yeni bağlanan 29 mahalle içerisinde halı sahası yapılmayan mahalle sayısı bir elin parmakları kadar kaldı. İnşallah oralara da yapacağız. Biz ibadet aşkıyla sizler için çalışıyoruz. Allah gayretimizi artırsın. Bize dua edin. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında, “ İlçemizin hangi mahallesine gidersem gideyim çok güzel yatırımlar görüyorum. Bunun Belediye Başkanımızın gayretleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kurumları harekete geçirmesi vesilesiyle olduğunu düşünüyorum. Çalışanlara, Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan halı sahada Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk öğrencilerle birlikte maç yaptı.