Yahyalı'yı bayramda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti

Yahyalı'ya Kurban Bayramı'nda 86 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, ''Şelaleler Diyarı' sloganıyla vatandaşlarımızı Yahyalı'ya davet ettik. Bu bayramda da bunun meyvesini topladık.

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  • 05.07.2023 13:37
  • Güncelleme: 05.07.2023 13:37
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Yahyalı'yı bayramda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti

İlçemize bayramın 4 gününde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre 86 bin araç girişi oldu. Bunu 4 ile çarparsak ortalama 200 binin 300 binin üzerinde vatandaş Yahyalı’yı ziyaret etti.” dedi. 

‘Şelaleler Diyarı’ olan Yahyalı’da turizm atağıyla yapılan çalışmalar neticesinde Kurban Bayramı'nda 867 bin aracın ilçeye giriş yaptığını dile getiren Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, “Yahyalı haziran-temmuz dönemleriyle yaz yoğunluğu başlar ve yaşanır.  Hem şelaleleriyle hem coğrafyasıyla yerli ve yabancı vatandaşlar bölgemize gelirler. Tabi bunda bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerin de etkisi var. Sayın valimizin başlatmış olduğu turizm atağı ve belediyelerin destekleriyle ismimiz bu sene iyi duyurduk. Gerek Kapuzbaşı Şelalelerimiz gerekse de diğer şelalelerimiz olmak üzere ‘Şelaleler Diyarı’ sloganıyla vatandaşlarımızı Yahyalı’ya davet ettik. Bu bayramda da bunun meyvesini topladık. Ciddi bir yoğunluk oldu. Bayramın 4 gününde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre 86 bin araç girişi oldu ilçemize. Bunu 4 ile çarparsak ortalama 200 binin 300 binin üzerinde vatandaş Yahyalı’yı ziyaret etmiş. Henüz daha Yahyalı’yı terk etmeyen vatandaşlarımız var. Gurbetçilerimiz şu an Yahyalı’nın tadını çıkartıyorlar. Derebaşı Şelalemize 12 bin 500 civarı, Kapuzbaşı Şelalemize 12 bin 500 civarında kayıtlı vatandaşımız giriş yaptı. Sadece bu 2 şelalemize toplamda 25 bin giriş var. Yeşilköy Şelalesinde de henüz bir tesisimiz yok ama şu dönemde araç park edecek yer bulamıyoruz. Ciddi bir yoğunluk var” ifadelerini kullandı. 

‘TURİZM ANLAMINDA DEĞER KATACAK YENİ BİR KÖPRÜ YAPILACAK’

Turizm anlamında Yahyalı’ya değer katacak yeni bir köprünün yapılacağı müjdesini veren Yahyalı Kaymakamı Kaya, “Geçtiğimiz hafta ihalesi yapılmıştı. Sözleşmeye yazısı yazıldı. Bu hafta muhtemelen sözleşmesi yapılıp yer teslimi yapılacak. Kapuzbaşı’na varmadan bir sallanan köprümüz vardı. Sayın valimizin destekleriyle oraya turizm anlamında değer katacak yeni bir köprü yapılacak. Bir ‘foto safari’ yapılacak belediyemizle beraber. Türkiye’nin en iyi fotoğrafçıları Aladağlar Milli Parkı’nda Hacer Ormanlarında ‘foto safari’ yapacaklar. Fotoğrafçılık kulübü adı altında 200’ün üzerinde hem yerli hem de yabancı fotoğrafçıyı Ekim gibi ilçemize getireceğiz” şeklinde konuştu.

1ha

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