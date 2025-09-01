Yahyalılı antrenör Yücel Sarıgül vefat etti

Yahyalıspor'da futbol oynayan ve uzun süredir antrenörlük yapan Yücel Sarıgül 59 yaşında hayatını kaybetti.

Yahyalı 1969 doğumlu Yücel Sarıgül futbola Yahyalıspor’da başladıktan sonra Kayserispor, Muğlaspor, Yahyalıspor ve Gesi Belediyesipor forması giydi. Aktif futbolculuk hayatını noktalayan Sarıgül, antrenörlük kariyerine yine memleketinin takımı Yahyalıspor’da başladı. Yücel Sarıgül, yeşil – beyazlı takımın farklı zamanlarda antrenörlük dahil birçok kategorisinde görev yaptı. Kanser tedavisi gören ve bir süredir hastanede yatan Yücel Sarıgül, bugün hayatını kaybetti.

