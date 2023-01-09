Yahyalıspor: 4 - Amaratspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor ligin 13. haftasında evinde oynadığı maçta Amaratspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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  • 09.01.2023 16:26
  • Güncelleme: 09.01.2023 16:26
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Yahyalıspor: 4 - Amaratspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor ligin 13. haftasında evinde oynadığı maçta Amaratspor’u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, İbrahim Bayram xx, Ramazan Ay xx

Yahyalıspor: Fatih Alıcı xx, Ahmet Kahveci xx, M. Mustafa Çilsal xx (Semih Kuru dk.55 xx), Şeyh İsmail Orhan xx, Burak Çizmeciler xx, Emre Ulu xx, İbrahim Sadri Şimşek xx (Erman Deveci dk.46 xx), Muhammed Furkan Arslan xx, Abdullah Büyükelbaşı xx, Enbiya Kurtuluş xx (Turhan Samet Bozkurt dk.82 x), Emre Özcan xx, (Nurhak Özel dk.75 x)

Amaratspor: Ömer Poyraz x, Mustafa Bozkuş x (Mehmet Fatih Selvi dk.36 x), Önder Şen x, Suat Polat x, (Emre Güleç dk.67 x), Tevfik Şenkaya x, Bayram Dinçer x (Hacı Duran Yılmaz dk.62 x) Mahmut Bayraklı x (Hakan Daşdemir dk.46 x), Tuğrul Kelek x, Mehmet Ferhat Dost x, Emre Ağırbaş x, Tolga Cansu x

Goller: Emre Özcan (dk.28), Abdullah Büyükelbaşı (dk.49), Muhammed Furkan Arslan (dk.53), Emre Ulu (dk.74) ( Yahyalıspor)

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İHA

Kayseri Gündem
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