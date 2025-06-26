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Yakınını yaralayan şahsın yeniden yargılanması yapıldı

Kayseri'de yakını olan U.Ö.'yü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası alan M.K.U. yeniden yapılan yargılanmasında aynı cezayı aldı.

Yakınını yaralayan şahsın yeniden yargılanması yapıldı

Olay 15 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. Aralarında yakınlık bulunan M.N.U., U.Ö.’yü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.  Dosya istinaftan döndü. Sanığın yeniden yargılanması yapıldı. 
Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.K.U. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık M.K.U., “Böyle bir şey olsun istemezdim. Pişmanım”dedi. Mahkeme heyeti önceki kararı tekrar ederek, sanığa “haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuksuzluk halinin ve yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

Haber Merkezi

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