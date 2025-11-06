Yakınlarının evini kurşunlayan şahıs suçlamayı reddetti

Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana gelen olayda İ.Y., M.Y. ve Y.Y.’nin bulunduğu ev kurşunlandı. Olay nedeniyle Ö.K. gözaltına alındı. Ö.K. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma taşıma veya bulundurma’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.K. ve taraf avukatları katılırken müştekiler katılmadı. Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Ö.K., “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Karşı taraf benim akrabam olur. Olay tarihinde evindeydim. Ailem yanımdaydım. Doğum günümdü, ailemle görüştüm daha sonra arkadaşlarımla alkollü mekana gittim. Ardından evime geçerken Bağdat Caddesinde çevirme vardı. Onları gördüm korktum arabadan inip müstakil evin bahçesine girip kaçtım. Ben onların evinin kurşunlandığını polislerden öğrendim. Polis beni aldığında elim kelepçeliyken tanımadığım kişiler beni darp etti. O nedenle tutanağı imzalamadım. Onlarla bir husumetim yok hala da görüşüyoruz” dedi. Avukatı ise, “Ortada bir karışıklık vardır. Müvekkilim mekanda alkol aldıktan sonra polis uygulamasını gördüğü için kaçmıştır. O da alkol aldığı içindir. Karşı taraf ile bir husumeti de yoktur” dedi. Daha sonra tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.