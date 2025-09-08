Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Diğer tüm kademelerdeki öğrenciler ise bugün dersliklerdeki yerini aldı. Yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Yarıyıl tatilinin ise 19 Ocak’ta başlaması ve 2 Şubat’ta sona ermesi planlanıyor.

Yaklaşık 9 ay sürecek olan eğitim-öğretim dönemi, 19 Haziran 2026’da karne dağıtımıyla tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili çaldı

