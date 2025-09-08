Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili çaldı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders başı yaptı. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de öğrenciler sabah saatlerinde okul yollarına düştü, veliler ise çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre, anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Diğer tüm kademelerdeki öğrenciler ise bugün dersliklerdeki yerini aldı. Yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Yarıyıl tatilinin ise 19 Ocak’ta başlaması ve 2 Şubat’ta sona ermesi planlanıyor.

Yaklaşık 9 ay sürecek olan eğitim-öğretim dönemi, 19 Haziran 2026’da karne dağıtımıyla tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili çaldı 
 

