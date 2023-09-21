Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isterken çıkardığı yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

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  • 21.09.2023 20:06
  • Güncelleme: 22.09.2023 10:06
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde evinin önündeki otları yakmak isterken çıkardığı yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Yukarı Mahalle Ufuk Sokak’ta meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin Gökbayrak (82) iddiaya göre evinin önündeki kuru otları yaktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevreye yayıldı. Bu sırada eline aldığı kürekle yangını söndürmek için çalışan Hasan Hüseyin Gökbayrak, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Elbiseleri tutuşan ve alevlerin arasında kalan talihsiz adam yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bir kadında Gökbayrak’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Vücudunun çoğu yerinde yanık bulunan Hasan Hüseyin Gökbayrak’ın cenazesi de yapılan cenazenin ardından Hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de devam eden Anız yangınına söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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