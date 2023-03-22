Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı
Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, MHP Kayseri milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
- 22.03.2023 17:22
- Güncelleme: 22.03.2023 17:22
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Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı başvuru heyecanı yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatında da hareketlilik sürüyor. Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, MHP Kayseri milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
1ha
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