Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı başvuru heyecanı yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatında da hareketlilik sürüyor. Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, MHP Kayseri milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.