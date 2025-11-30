Yakut'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 araç çarpıştı
Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde iki otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Kadir Has Caddesi üzerinde Y.D. plakalı otomobil ile O.A. plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.
Polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yapılan ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hasarlı araçlar çekici ile bölgeden uzaklaştırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.