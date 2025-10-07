Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nin modernleşme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gecekonduların yerini modern parklar, konforlu yollar ve sosyal tesislerin aldığı bu bölge, Kayseri’nin en gözde mahallelerinden biri haline gelmiştir.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm bu yatırımların Yakut Mahallesi'ni ve Kocasinan’ı Kayseri’nin en gözde bölgelerinden biri haline getirdiğini belirtti. Ayrıca, ilçedeki tüm çalışmalar tamamlandığında Kocasinan’ın modern ve çağdaş bir kimliğe kavuşacağını vurguladı: “Hayatın her alanında, değerli hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz.”

Bu gelişmeler, Kocasinan'ın geleceği için umut verici bir tablo çizmektedir.