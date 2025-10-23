Yalçın Başkan'dan Develili Ressam Murat Aytaş'ın Atölyesine Ziyaret

  • Haberler
Ressam, grafiker ve tasarımcı Murat Aytaş'ın atölyesini ziyaret eden ve birbirinden güzel eserleri izleyip, Aytaş'la sanatı üzerine anlamlı bir sohbet eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için kendisine içten teşekkür ediyor, sanat yolculuğunda başarılarının daim olmasını diliyorum' dedi.

Ressam, grafiker ve tasarımcı Murat Aytaş’ın atölyesini ziyaret eden ve birbirinden güzel eserleri izleyip, Aytaş'la sanatı üzerine anlamlı bir sohbet eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın,  ‘nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için kendisine içten teşekkür ediyor, sanat yolculuğunda başarılarının daim olmasını diliyorum’ dedi.

Ziyaret, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sanata verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

