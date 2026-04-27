'Yalçın Başkan, Kayseri'de Muhteşem İşler Yaptı'

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren programda, Talas’ın kültürel, sosyal ve mekânsal gelişimi çok yönlü olarak ele alındı. Akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen çalıştay, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının güçlü bir örneği oldu.

“TALAS OLMAZSA KAYSERİ ÖKSÜZ KALIR”

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas’ın taşıdığı tarihi ve kültürel değere dikkat çekerek, ilçenin Kayseri için vazgeçilmez bir konumda olduğunu vurguladı. Çiçek, “Talas gerçekten enteresan bir ilçe. Şahsiyetli, kimliği olan bir yer. İçerisinde gezerken 500 yıl öncesinden birinin size selam vereceğini hissedersiniz. Mistik, derin ve yaşayan bir şehir. Talas olmazsa Kayseri öksüz kalır” dedi.

“HER ORGANİZASYON BU ŞEHRE BİR TERAPİ OLUYOR”

Talas’ta gerçekleştirilen çalışmaların diğer ilçelere göre çok daha anlamlı olduğuna işaret eden Çiçek, Başkan Yalçın’ın hayata geçirdiği projelere de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimde Sayın Başkan’ın hedeflerini dinlemiştim. Bugün görüyoruz ki bu hedeflerin büyük bölümü hayata geçti. Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Türkçe Sokağı, Çevre Müzesi, Tokana Yöresel Lezzetler ve Osmanlı Kültür Sokağı gibi çalışmalar Talas’a değer kattı. Türk dünyasına yönelik projeler ise Talas’ın adını uluslararası ölçekte duyurur hale getirdi. Yapılan her organizasyon bu şehre ve çocuklarına adeta bir terapi oluyor. Başkanımızı ve ekibini yürekten tebrik ediyorum.”

150 TESPİT VE ÖNERİYLE TALAS’A YOL HARİTASI

Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Karaarslan, iki gün süren programın kapsamına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Talas’ın geleceğini bilimsel verilerle şekillendirmeyi hedeflediklerini belirten Karaarslan, şunları söyledi:

“21. Yüzyılda Talas’ın Geleceği ve Vizyonu başlığıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, Talas Kültür Atlası Projesi’nin önemli bir aşamasını tamamladık. ‘Köklerin mirası, geleceğin Talas’ı’ mottosuyla yürüttüğümüz süreçte 5 ana başlıkta 15 oturum gerçekleştirdik. Alanında uzman 60 katılımcı, Talas’ın dünü, bugünü ve yarınını ele alarak önemli katkılar sundu. Sonuç olarak 150 farklı tespit ve öneri ortaya konuldu. Bu veriler detaylı analizlerle kamuoyuyla paylaşılacak.”

ORTAK AKIL VE KATILIMCI YÖNETİM VURGUSU

Yeşil Ekonomi Kalkınma Derneği Başkanı Volkan Boztepe ise çalıştayın katılımcı yönetim anlayışına güçlü bir örnek oluşturduğunu belirterek, “Talas’ın dünü, bugünü ve yarınını ortak akılla değerlendirdik. Farklı kesimlerin sesini aynı gelecek idealinde buluşturduk. Bu süreçte belediye başkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna verdiği önem en büyük motivasyon kaynağımız oldu” dedi.

BAŞKAN YALÇIN: “ŞEHİRLERİN DE HAFIZASI VARDIR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında şehrin ruhuna ve hafızasına vurgu yaptı. Üniversitenin ev sahipliğine teşekkür eden Başkan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanların bir bedeni olduğu gibi bir de ruhu vardır. Aynı şekilde şehirlerin de bir ruhu, bir hafızası vardır. Eğer bu hafıza geçmişten geleceğe doğru sağlıklı bir şekilde aktarılırsa, gelecek nesillere çok güçlü bir miras bırakılmış olur. Talas, hem maddi hem manevi anlamda son derece zengin bir birikime sahip. Camilerimizden kiliselerimize, konaklarımızdan eğitim kurumlarımıza kadar her biri ayrı bir değer taşıyor.”

Bir yıl önce başlatılan hazırlık sürecine de değinen Başkan Yalçın, “Bilim insanlarımızla birlikte yola çıkarak Talas’ın tüm değerlerini ortaya koymayı hedefledik. Kayseri’de daha önce gerçekleştirdiğimiz Taşınmaz Kültür Varlıkları çalışması gibi, Talas özelinde de çok kıymetli bir birikimi gün yüzüne çıkardık. Bu çalıştay da bu sürecin en önemli adımlarından biri oldu” ifadelerini kullandı.

“TALAS’IN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de çalıştayın ilçenin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, “Talas’ı tüm yönleriyle ele alan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza ilçemizi bu denli kapsamlı şekilde değerlendiren vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum” dedi.

PLAKET TAKDİMİ VE HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Program, çalıştaya katkı sunan isimlere plaket takdim edilmesiyle devam etti. İki gün boyunca Talas’ın geçmişi, bugünü ve geleceğinin kapsamlı şekilde ele alındığı organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.