Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 oranında artış gösterdi. Bu büyüme rakamı Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır' dedi.

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  • 30.11.2022 15:19
  • Güncelleme: 30.11.2022 16:09
Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan Türkiye’nin 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 oranında artış gösterdi. Bu büyüme rakamı Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır” dedi.

2022 yılının 2’nci çeyrek büyümesinin 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, "Dünya genelinde yaşanan resesyon endişesi artmaktadır. Böylesine bir ortamda Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi büyük önem arz etmektedir. 2022 yılı büyüme rakamında sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın azmi ile yüzde 5’lik hedefin üstüne çıkılacağına ve dünya geneline göre iyi bir noktada olunacağına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin dünya genelinde yaşanan yapısal ekonomik değişimi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Yüzde 3,9’luk büyüme rakamı memnuniyet vericidir. Açıklanan rakamlar, reel sektörün Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasına girilmesi adına büyük bir enerji sarf ettiğini bizlere göstermektedir. Enerji, sanayi ve turizm yatırımlarıyla desteklenecek ekonomimiz, “Türkiye Yüzyılı”na atılacak adımları daha da hızlandıracaktır” diye konuştu.

Daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için kamu ve özel sektör birlikteliğinin büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Yalçın, “Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi için büyük bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilgili bakanlarımıza ve tüm ekonomi bürokrasisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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