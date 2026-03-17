Yalçın Patat da İstifa Etti: Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı Yine Boşta Kaldı

Patat’ın istifası, partinin bir süre önceki il başkanı Ahmet Rıfat Uluer’in iş yoğunluğu nedeniyle görevden ayrılmasının ardından geldi.

Uluer’in yerine 9 Ocak'ta atanan Patat, kısa bir süre içinde bu kararı alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle, Ümit Özdağ’ın Kayseri’ye yaptığı ziyaretin ardından istifasını açıklaması, birçok soru işaretine yol açtı.

Şimdi, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı koltuğuna kimin geleceği merak konusu. Parti içinde yeni bir atama sürecinin nasıl şekilleneceği, siyasi gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.