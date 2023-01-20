Yalnız yaşayan 85 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Kayseri'de yanlız yaşayan 85 yaşındaki İ.Ö., evinde ölmüş halde bulundu.
- 20.01.2023 21:39
- Güncelleme: 20.01.2023 21:39
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Olay, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan bir ikamette meydana geldi. Yanlış yaşadığı öğrenilen İ.Ö’ye ulaşmayan yakınları polise ve itfaiyeye haber verdi.
Eve gelen ekipler, İ.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından talihsiz kişinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, İ.Ö.’nün ölüm sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
1ha
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