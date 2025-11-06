Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 6. katında tek başına yaşayan Yusuf Ş.’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ne yazık ki, Yusuf Ş. evde hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından Yusuf Ş.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Bu olay, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin güvenliği ve sağlık durumu konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirirken, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiği vurgulanıyor.