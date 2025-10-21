Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Erciyesevler Mahallesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki A.Ç. isimli kadın kadın evinde ölü olarak bulundu.
Olay Kocasinan İlçesi Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen A.Ç.’den haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. A.Ç.’yi hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları sağlık ekipleri haber verdiler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve geçen sağlık ekipleri A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde A.Ç.’nin ölümü normal olarak değerlendirildi. Yaşlı kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.