Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şehit, 9 Yaralı

Operasyon, kadın ve çocukların bulunduğu evde büyük bir hassasiyetle yürütüldü. 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı; ancak vatandaşlıklarının doğuştan mı yoksa sonradan mı edinildiğine dair detay verilmedi.

Operasyon, saat 02.00’de başlayıp 09.40’ta sona erdi. Son bir ayda DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda 138 kişi tutuklanırken, 97 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.

Bu olay, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.