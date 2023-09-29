Yamaç Paraşütü Düştü: 2 Yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 29.09.2023 08:32
- Güncelleme: 29.09.2023 11:18
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Kayseri’nin Talas ilçesinde yamaç paraşütünün rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Ali Dağı’ndan yamaç paraşütüyle havalanan Pilot Zeynep K. ile öğrenci Ayşe U., rüzgarın etkisiyle düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana düşen 2 kadın, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA
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