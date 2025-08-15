Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu

Törende konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin müjde vererek, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu’nun sportif yetkilerini devraldığımızı buradan tüm hava sporları camiamıza duyurmak isterim. Bu yetkiyle beraber, bu güzel lokasyonda, Sayın Valimizin de izni olursa, buraya daha büyük şampiyonaları getirmek isteriz” dedi.

Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek: "Hava Federasyonumuz tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ödül töreninde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri’de geçen bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım; “Kayseri’de her şey var” Başlık öyle: Kayseri’de her şey var. Arkadaşlar, Kayseri’de deniz var. Kayseri’de su sporları yapılacak ırmaklar var, kanomuz var, raftingimiz var, yamaç paraşütümüz var. Su sporlarımız, hava sporlarımız. Turizmle ilgili hepsi mevcut. Sanayi ve ticaret şehri diye anılan şehrimiz aslında tam bir turizm ve spor şehri. Bizim burada yamaç paraşütü yaptığımız Ali Dağı, Türkiye’deki örneklerinden geri kalır değil, ön saflarda yer alıyor. Ayrıca Federasyonumuz tarafından Türkiye Şampiyonası’nın burada düzenlenmesi buraya biraz daha değer kattı. Federasyon başkanımızın söylediği cümle çok önemli, bir müjde verdi. Dedi ki: 'Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak artık uluslararası şampiyonlar düzenleme akreditasyonunu biz aldık ve Kayseri’de bir Avrupa, bir Dünya Şampiyonası’nı düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise: "Ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyorum. Geçen yıl burada, en son akredite edildiği şekliyle sayın Valimizin himayelerinde buranın, bu alanın Türkiye’de çok önemli bir alan olduğunu; hava sporları açısından birkaç merkezden biri olduğunu burada tescilleyince hakikaten biz de bu onuru bir kere daha yaşadık. Ama en önemlisi de, biraz önce Daire Başkanımızın, Federasyon Başkanımızın söylediği gibi, bundan böyle yapılacak başta dünya şampiyonlarına ev sahipliği yapmanın da heyecanı şimdiden sarmış oldu" şeklinde konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da: "Kayseri, yamaç paraşütünde ve hava sporlarında önümüzdeki dönemlerde de çok yol alabilecek, büyük organizasyonlar yapabilecek bir potansiyele sahip. İnşallah hedefimiz, önümüzdeki yıllarda federasyon başkanımızdan da bu sözü alarak dünya şampiyonalarını bu alanda, bu mesafede yapabilmek" diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun, Uluslararası Havasporları Federasyonunun sportif yetkilerini devraldığını açıkladı Şahin, "Federasyon olarak burada bir müjdeyi paylaşmak isteriz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu’nun sportif yetkilerini devraldığımızı buradan tüm hava sporları camiamıza duyurmak isterim. Bu yetkiyle beraber, bu güzel lokasyonda, Sayın Valimizin de izni olursa, buraya daha büyük şampiyonaları getirmek isteriz" ifadelerini kullandı.