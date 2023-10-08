Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Kayseri'de Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapan kişi, Talas Paraşüt İndirme Alanı'na iniş yaparken paraşütü direğe takılması sonucu düştü.

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  • 08.10.2023 18:36
  • Güncelleme: 08.10.2023 18:36
Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Düşen paraşütçü hafif yaralanırken ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapan kişi, Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi’ndeki Ali Dağı Paraşüt İndirme Alanı’na iniş yaparken elektrik direğine takılması sonucu dengesini kaybederek düştü.
Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti.  Paraşütçünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

1ha

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