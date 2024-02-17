Talas Yamaçlı Sosyal Tesisi açılıyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar gerçekleştirilecek.

Talas Yamaçlı Sosyal Tesisi açılıyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk olarak Yamaçlı Mahallesi Sosyal Tesisi için 19 Şubat Pazartesi günü tören düzenlenecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsal mahallelere verdiği önemin göstergesi olarak yapımları gerçekleştirilen sosyal tesisler birer birer hizmete giriyor.

Mahalle sakinlerinin düğün, nişan, kına, asker uğurlaması ve taziye gibi bir arada olduğu günlerde önemli bir ihtiyacı karşılayan sosyal tesislerde ayrıca muhtarlık yer alıyor.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek Yamaçlı Sosyal Tesisi’nin açılış töreni, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Törene katılacak olan basın mensupları için de saat 13.00’te belediye önünden araç kaldırılacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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