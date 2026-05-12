  • Yamula Barajı'nda 16 Yıl Sonra Tarihi An: Kapaklar İlk Kez Tamamen Açıldı

Kayseri'de uzun yıllardır görülmeyen bir gelişme yaşandı. Yamula Barajı'nın iki kapağı, tam 16 yıl aradan sonra ilk kez tamamen açıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlar ve yükselen su seviyesi, baraj yönetimini bu kararı almaya yöneltti.

Baraj çevresinde oluşan manzara, hem mühendislik açısından hem de doğa severler için dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, açılan kapaklardan taşan suyun oluşturduğu güçlü akışı izlemek için bölgeye akın etti.

Yetkililer, su seviyesinin kontrol altında olduğunu ve açılan kapakların güvenli tahliye amacıyla kullanıldığını belirtti. Yamula Barajı’nda aynı anda iki kapağın açılması, bölge halkı tarafından “tarihi bir an” olarak değerlendirildi.

Baraj çevresinde çekilen fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı; birçok kullanıcı, “Kayseri’nin bereketi taştı” yorumlarıyla gelişmeyi paylaştı.

 

 

 

Haber Merkezi

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis
Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi
Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
'Yılanlar Grubu' davasında duruşmaya devam edildi
Kocasinan Belediyesi 22 engelli aracı sahiplerine teslim etti
Tomarza Belediye Başkanı Koç: Hava şartlarının kano ve raftinge uygun hale gelmesini bekliyoruz
