Yamula Barajı'nda 16 Yıl Sonra Tarihi An: Kapaklar İlk Kez Tamamen Açıldı

Son günlerde etkili olan yağışlar ve yükselen su seviyesi, baraj yönetimini bu kararı almaya yöneltti.

Baraj çevresinde oluşan manzara, hem mühendislik açısından hem de doğa severler için dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, açılan kapaklardan taşan suyun oluşturduğu güçlü akışı izlemek için bölgeye akın etti.

Yetkililer, su seviyesinin kontrol altında olduğunu ve açılan kapakların güvenli tahliye amacıyla kullanıldığını belirtti. Yamula Barajı’nda aynı anda iki kapağın açılması, bölge halkı tarafından “tarihi bir an” olarak değerlendirildi.

Baraj çevresinde çekilen fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı; birçok kullanıcı, “Kayseri’nin bereketi taştı” yorumlarıyla gelişmeyi paylaştı.