Yamula Barajı'nda boğulma tatbikatı gerçekleştirildi

Kayseri'de 24 saat kesintisiz gerçekleştirilen deprem tatbikatında Yamula Barajı'nda boğulan iki şahsın bulunmasına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Yamula Barajı'nda boğulan iki şahsın bulunmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyette Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polis Dalgıç ekipleri ve diğer kurum ekipleri ile müşterek çalışma neticesinde boğulan iki cansız manken barajdan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

