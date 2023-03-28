Yamula Barajı’nda Su Sporları Merkezi inşaatı başladı

Tesisin temel hafriyat çalışmasını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yamula Barajı'na yüzer iskele ve 'Tatil Köyü' projesini hayata geçirerek Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdi de kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yeni tesislerle turizm cennetlerinden biri olmaya aday. Son olarak Yamula Barajı kıyısına kano ve yelken sporları için Su Sporları Merkezi yapılmasına karar verildi. Çalışmalar Kocasinan Belediyesi tarafından başlatıldı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkezin temel hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Yamula Barajı'nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Kuşçu bölgesinde yapacağımız su sporları merkezimizin çalışmalarına başladık. Temel hafriyat çalışmalarının ardından merkezin inşaatına başlanacak. Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bir su sporları merkezi yaparak, gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Geçen yıl, başlattığımız çalışma devam ediyor. Kayseri’mize su sporlarının merkezini kazandırmış olacağız. İnşallah yapacağımız yatırımlarla; 'Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak” şeklinde konuştu.

Çolakbayrakdar, yapılacak su sporları merkezi sayesinde Türkiye'ye şampiyon sporcular yetiştirileceğini de sözlerine ekledi.