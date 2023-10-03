Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajında yapımı devam eden su sporları merkezini inceledi. Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı bir merkezi kazandırma hedefleri olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan tesisin başta üniversite gençliği olmak üzere herkesin ilgi gösterebileceği alternatif bir aktivite merkezi olacağını söyledi.

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  • 03.10.2023 13:22
  • Güncelleme: 03.10.2023 13:22
Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

Yamula Barajı’nı su sporlarının yapılacağı merkez haline getirilmek için çalışmalar sürüyor. Kuşçu Mahallesi’nde kano, kürek ve yelken sporları için yapılan tesisi yerince inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarının altını çizerek, “Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz. Kuşçu Mahalle’mizdeki Kuşçu Marina tesislerimizin hemen yanı başında yaptığımız su sporları merkezinin inşaatı, bu yılsonu itibariyle tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu tesis ile birlikte Kuşçu Marina tesisine yeni bir fonksiyon katmış olacağız. Su sporuna meraklı olan herkesin gelip, burada kano, yelken ve kürek yapabilecekleri merkez olacak. Tabi ki bu mekanların sadece yapılmış olması yeterli olmuyor. Meraklıların buraya ilgi göstermeleri gerekiyor. Bunun içinde üniversiteli gençlerimizi buraya bekliyoruz. Gençlerimize her turlu altyapı ve diğer imkânları sunarken onlarında kurmuş olduğu su sporlarıyla ilgili kulüpleri buraya bekliyoruz. Kayseri hemşerilerimin göstermiş olduğu teveccühle burası, cıvıl cıvıl su sporları merkezi olmuş olacak” dedi.

1ha

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