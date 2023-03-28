Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımına başlanan su sporları merkezi tesisinin temel hafriyat çalışmasını inceledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 'Yamula Baraj'ına yüzer iskele ve 'Tatil Köyü' projesini hayata geçirerek, Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz dedi.

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  • 28.03.2023 11:54
  • Güncelleme: 28.03.2023 13:14
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Yamula Barajı, Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımına başlanan su sporları merkezi tesisinin temel hafriyat çalışmasını inceledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yamula Baraj’ına yüzer iskele ve ’Tatil Köyü’ projesini hayata geçirerek, Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye’nin su sporları merkezi haline getireceğiz" dedi.

Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yapılan hizmetlerle turizmin cennetlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Yamula Barajına kano ve yelken sporları için tesis kazandıracak olan Başkan Çolakbayrakdar, merkezin temel hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle Yamula Barajı’nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Kuşçu bölgesinde yapacağımız su sporları merkezimizin çalışmalarına başladık. Temel hafriyat çalışmalarının ardından merkezin inşaatına başlanacak. Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bir su sporları merkezi yaparak, gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Geçen yıl, başlattığımız çalışma devam ediyor. Kayseri’mize su sporlarının merkezini kazandırmış olacağız. İnşallah yapacağımız yatırımlarla; ’Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılacak olan su sporları merkeziyle Türkiye’ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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