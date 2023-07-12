Yamula barajında erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Baraj Gölü’nde balıkçılar tarafından erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için baraja giden vatandaşlar, su kenarında hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, cenaze hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için polis ve jandarma bölgesindeki kayıp ilanlarının inceleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.