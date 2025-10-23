Yamula'da Türk Somonu hasadı için balık transferi gerçekleştirildi
Kayseri'de Yamula Mahallesinde faaliyet gösteren Alabalık Çiftliğinde Şubat-Mart aylarında Türk somonu olarak hasat edilecek balıkların transferleri gerçekleştirildi.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ebubekir Atıcı ve Su Ürünleri Kontrol ekibinin katılımlarıyla Kocasinan İlçesine bağlı Yamula Mahallesinde faaliyet gösteren Alabalık Çiftliğinde Şubat-Mart aylarında Türk somonu olarak hasat edilecek balıkların transferleri gerçekleştirildi.