Yamula Patlıcan Festivali'ne 10 Binlerce Kişi Katıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Yamula Patlıcanı Festivali'ne 10 binlerce kişi katıldı. Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığına dikkat çekerek, 'Kayseri'de patlıcan denince akla 'Yamula' gelir' dedi.

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  • 27.08.2023 11:47
  • Güncelleme: 28.08.2023 08:48
Yamula Patlıcan Festivali'ne 10 Binlerce Kişi Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Festivali’ne 10 binlerce kişi katıldı. Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığına dikkat çekerek, “Kayseri’de patlıcan denince akla ‘Yamula’ gelir” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Yemliha Futbol Sahası’nda düzenlenen festivale; Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı. Tören alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle ’Yamula Patlıcanı Festivali’ ile Malazgirt Zaferi’mizin 952. Yıldönümü tevafuk oldu ve aynı güne denk geldi. Zaferimizin 952.yildönümünü kutluyorum. Bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize de Rabbim, sağlıklı ve hayırlı ömürler versin. Yamula ile ilgili yapmış olduğumuz bu etkinlikler, daha öncede yapılıyordu ama Kocasinan Belediyesi ile daha geniş çerçeveli yapılır oldu. Çünkü Kayseri’de herkes bilir ki patlıcan denildiği zaman akla gelen yamula patlıcanıdır. Başka bir patlıcan tanınmaz. Özellikle güveç yenilecekse, yamula patlıcanının çıkması beklenir. Yamula patlıcan ile güvecin yemeğin lezzeti bir farklıdır. Bu coğrafyanın iklimi önemli olduğu kadar, bu işe emek veren kardeşlerimizin etkisinin olduğunu da belirtmemiz lazım. Çünkü dikiminden hasadına kadar büyük bir alın teri, gayret ve çaba var. Çalışkan Yamulalı kardeşlerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise Kayseri’nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımının önemli olduğunu belirterek, “Geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Yamula’nın en iyi patlıcan yetiştiriciliği yapanlara, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye girenler ise; Üçüncü Önder Edabalı, ikinci Hamdi Topbaş ve birinci ise Osman Adanalı oldu. Başkan Çolakbayrakdar, ardından kendi elleriyle etkinliğe katılanlara bin ton patlıcanla yapılan etli patlıcan yemeği ve lokma ikramı etti. Sonrasında ise ünlü isimlerden Ayşen Kaya’nın konseriyle keyifli anlar yaşandı. Şehir dışından gelen vatandaşlar ile Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük beğenisini kazanan etkinlik, muhteşem kapanışla son buldu.

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İHA

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