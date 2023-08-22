Yamula Patlıcanı Etkinliği'ne Davet

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve 'Coğrafi işaret' belgesiyle tescillenen 'Yamula Patlıcanı Tanıtım' etkinliğinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliği, hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 26 Ağustos Cumartesi Günü Yemliha Mahallesi'nde düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 22.08.2023 12:36
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:58
Yamula Patlıcanı Etkinliği'ne Davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve ’Coğrafi işaret’ belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Tanıtım’ etkinliğinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliği, hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 26 Ağustos Cumartesi Günü Yemliha Mahallesi’nde düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler katan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemize has Yamula Patlıcanını tanıtmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da renkli bir organizasyon hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, çocuklara özel etkinliklerden konsere kadar 7’den 70’e her kesime hitap edecek faaliyetler hazırlıyor.

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İHA

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