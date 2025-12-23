Yan bakma cinayeti davasında müebbet çıktı

Olay 12 Ekim 2024 tarihinde Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. (20) ve K.D. (20) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.K. hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay nedeniyle A.E.Ü.(18), S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı. A.E.Ü. tutuklanırken diğer şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın şüphelileri A.E.Ü., S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. hakkında ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık A.E.Ü., olayda yaşamını yitiren H.K.’nin müşteki olan yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Duruşmada konuşan A.E.Ü., “Biz oraya çorba içmeye gitmiştik. Karşı tarafın küfürü üzerine olay çıktı. Ben de yaralandım. Ben yetim büyüdüm. Ünsan namusu için yaşar. Anneme, ablama küfürler edildi. Başıma aldığım darbe sonrası kendimi korumak istedim. Benim öldürme kastım yoktu. Ailesinden affetmelerini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık A.E.Ü.’nin H.K.’ye yönelik eyleminden dolayı müebbet be K.D.’ye yönelik eyleminden dolayı da 10 hapis cezasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar A.T., N.B.Y, Ö.F.K., S.E ve S.E.’ye de H.K.’nın ölümüyle ilgili olarak yardım suçlamasıyla 8 yıl 4 ay, H.D.’nin yaralanması eylemi yönelik ise 4 yıl 2 ay toplamda 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına hükmederek yurt dışı yasaklarının devamına karar verdi. H.K.’nin yakınları karara tepki gösterirken duruşma sonrası çıkan gerginliği polis ekipleri sonlandırdı.