Yan bakma kavgası sonrası 1 kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanıklar için mütala verildi

Olay, 12 Ekim 2024 tarihinde Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. (20) ve K.D. (20) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.K. hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay nedeniyle A.E.Ü.(18), S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı. A.E.Ü. tutuklanırken diğer şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın şüphelileri A.E.Ü., S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. hakkında ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık A.E.Ü., olayda yaşamını yitiren H.K.’nin müşteki olan yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada konuşan A.E.Ü., “Benim öldürme kastım yoktu. Affetmenizi istiyorum” dedi. Müştekiler sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savcı mütalasında A.E.Ü.‘nün kasten öldürme, diğer sanıkların kasten yaralama suçundan cezalandırılmalarını tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

