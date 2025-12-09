Yan bakma kavgası sonrası 1 kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanıklar için mütala verildi

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.K. hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay nedeniyle A.E.Ü.(18), S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı. A.E.Ü. tutuklanırken diğer şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın şüphelileri A.E.Ü., S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. hakkında ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık A.E.Ü., olayda yaşamını yitiren H.K.’nin müşteki olan yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada konuşan A.E.Ü., “Benim öldürme kastım yoktu. Affetmenizi istiyorum” dedi. Müştekiler sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savcı mütalasında A.E.Ü.‘nün kasten öldürme, diğer sanıkların kasten yaralama suçundan cezalandırılmalarını tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.